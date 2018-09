Cristina Girardi asegura que la mejor "no violencia" es educar a los niños

La Presidenta de la Comisión de Educación,la diputada PPD, Cristina Girardi, criticó al proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca aumentar las facultades a las autoridades para sancionar a los alumnos que realicen daños dentro de los establecimientos educacionales, como por ejemplo, estableciendo su expulsión inmediata.

Girardi, a través de un comunicado recordó que “nosotros ya estamos tramitando en el Parlamento un proyecto de ley, y eso lo sabe la ministra ya que la invitamos a exponer a la Comisión de Educación, que tiene que ver con analizar las diversas formas de violencia que ocurren al interior de los establecimientos escolares, no sólo entre los jóvenes, sino que de profesores hacia alumnos, de alumnos hacia profesores, de apoderados a profesores, etc”, explicó la parlamentaria.

La legisladora señaló que “básicamente el objetivo es ver qué es lo que pasa en los establecimientos escolares, cuál es el nivel de violencia que existe, por qué se produce, y también educar la no violencia. La única forma de lograr aulas sin violencia o aulas seguras es educar a los niños y niñas en la no violencia y claramente Chile no ha hecho esta tarea”.

“El nivel de violencia que tenemos en nuestra sociedad es el claro reflejo de la forma en que hacemos la educación en nuestro país. Todas las sociedades se reflejan en el sistema educativo que tienen, y nuestro sistema educativo está educando en la violencia, en lugar de la no violencia”, aseguró.

Cristina Girardi, afirmó que “por otra parte, es importante señalar que lo que está planteando la ministra Marcela Cubillos ya está en nuestra legislación. Ya existe la posibilidad de los directores de expulsar a alumnos sobretodo contra aquellos que atenten contra la integridad física de algún miembro de la comunidad educativa. Esto de que sea en cinco días o en una semana no es el tema, lo importante es entender por qué se produce y cómo resolver el problema de la violencia”.

“Este proyecto de ley que está presentando el gobierno no va a resolver el problema de la violencia, sólo la vamos a resolver cuando aprendamos a educar en la no violencia”, finalizó la legisladora.