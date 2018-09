Diputado por Temuco dice que Plan Impulsa no puede apuntar sólo a lo económico

El diputado PPD Ricardo Celis dijo hoy que el Plan Impulsa para la Región de La Araucanía, que lanzará este lunes el Presidente Sebastián Piñera, tiene que ser una instancia social, cultural y económica, y no solo centrada en último aspecto.

El parlamentario por Temuco y otras comunas del distrito 23 fue enfático en señalar que este plan debe ser único y con acciones especiales, ya que “si vamos a inyectar recursos por gastar, no me parece. Este plan, con crear más caminos, entregar más tractores o tener mayor inversión, no sirve”.

“Acá la mirada debe ser distinta y especial. La Araucanía es una región que necesita atención, pero por sobre todo comprensión y diálogo. Si vienen con la chequera abierta, adelanto ahora que no servirá de nada. Los tiempos de los terratenientes y patrones acá no resultó ni resultará”, añadió.

Además, Celis señaló que “es importante que acá exista un acercamiento de las distintas miradas que se viven en la Araucanía y que no pueden ser dejadas de lado”. Por lo mismo, espera que dentro de las medidas dirigidas al pueblo mapuche estén considerados temas como el reconocimiento constitucional y escaños parlamentarios reservados.

También mencionó un estándar plurinacional como Estado, continuidad del proceso de restitución territorial y que no sea modificada la Ley Indígena en el artículo 13, lo que permitiría arrendar las tierras. “Estos son aspectos que absolutamente todas las comunidades que he visitado piden que sean considerados”, afirmó.

El diputado agregó que “existe un profundo sentimiento de decepción por parte de las comunidades que por años les han prometido una serie de hechos que nunca han sido realidad. Se sienten utilizados y muchos de ellos ya no creen nada”.

“Tenemos que recuperar las confianzas y por sobre todo considerar su visión y cosmovisión como pueblo. No necesitan la mirada económica que el occidental propone insistentemente sobre todo en el uso y fin de las tierras”, enfatizó.

Finalmente Celis puntualizó que “por otro lado es importante que este plan contemple a la clase media, a los sectores productivos y emprendedores, a las Universidades, el uso de las tecnologías, la sustentabilidad de los proyectos, que los inversionistas cuenten con apoyos especiales, y lo que me parece fundamental es que también estén incorporados quienes han visto afectados sus patrimonios con quemas. Eso es vital. Aquí nadie puede quedar excluido y debemos hacernos cargo como país de esta realidad”.