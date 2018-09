Pareja de lesbianas acusa discriminación de ginecólogo en San Antonio

Una pareja lésbica, P.M y E.V denunció ante el Movimiento de integración y Liberación Homosexual (Movilh) que un ginecólogo del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio las discriminó en razón de su orientación sexual.

La paciente y su pareja están en proceso de fertilización asistida, lo que el médico Roberto Halim Liendo calificó de “antinatural”, negándose luego a ofrecer disculpas y que se ha negado a ofrecerles disculpas, pese a que la dirección del centro asistencial lamentó lo ocurrido.

Según una declaración pública del Movilh, los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, cuando la paciente asistió a una cita con el ginecólogo Roberto Halim Liendo, quien debía practicarle una ecografía con miras s someterse a un proceso de fertilización asistida y tener una hijo junto a su pareja del mismo sexo.

“En un primer momento, el ginecólogo cuestionó que P.M se sometiera a esos exámenes sin estar casada. Luego al saber que tenía una pareja del mismo sexo, calificó de “antinatural y poco ortodoxa” esa situación y se negó a practicarle la ecografía. La afectada salió llorando del recinto, ante el evidente y abuso que está cruzado por lesbofobia, machismo y misoginia”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Junto con formalizar una denuncia vía OIRS, el 20 de agosto anterior la pareja se reunió con el director del hospital, Paul Rojas, en compañía del Programa Diversidad, Inclusión y no Discriminación de la Municipalidad de San Antonio, desde donde han estado ayudando y asesorando a las mujeres. En la ocasión se pidió que el médico ofreciera disculpas a las afectadas y que los funcionarios del hospital fueran capacitados en temáticas de diversidad sexual.

El 3 de septiembre hubo una segunda reunión, “que contó además con la participación del médico Halim Liendo, pero este se negó a ofrecer disculpas y reafirmó que los tratamientos de fertilización asistida requieren de una relación heterosexual y que no transaría sus valores. Se trata de una flagrante discriminación”, apuntó Jiménez

Si bien la dirección del hospital no avaló estos dichos, se disculpó con las afectadas y está dispuesto a capacitar a sus funcionarios en tales temáticas, “ello no ha servido para reparar el daño causado a la pareja, que está muy dañada psicológicamente, ni tampoco garantiza de que el médico no incurrirá nuevamente en actos de discriminación”, redondeó el Movilh.

En ese sentido, el Movilh anunció que está evaluando junto a las afectadas el inicio de acciones legales.