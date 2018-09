Califican como “inútil” y “reduccionista” proyecto del Gobierno “Aula Segura”

La presidenta de la Comisión de Educación, Cristina Girardi (PPD), y los miembros de dicha instancia, Camila Vallejo (PC) y Juan Santana (PS), se refirieron al ingreso en el Parlamento del proyecto de ley denominado “Aula Segura”, que busca aumentar las facultades a las autoridades para sancionar a los alumnos que realicen daños dentro de los establecimientos educacionales.

“En primer lugar, el proyecto del Gobierno “Aula Segura” es expulsión inmediata y eso ya existe en nuestra legislación. Siempre ha existido la facultad del director de echar a un alumno del colegio. No sé en qué innova el proyecto”, señaló la diputada Girardi.

Y en segundo lugar, agregó, “hay que reflexionar un poco más en profundidad que existiendo esa facultad el problema no está resuelto y hay cada vez más violencia en las escuelas. Si vamos a enfrentar el problema con más de lo mismo cuando lo hemos tenido toda la vida, no sé cuál es la innovación desde el punto de vista educativo de esta iniciativa del Gobierno”.

La parlamentaria agregó que “creemos que parte de la solución es educar en la no violencia. Ese es el sentido. Nosotros proponemos un proyecto que busca hacerse cargo del problema de la violencia y no solamente deshacerse de aquellos supuestamente violentos. La sociedad que uno tiene es el reflejo de la educación que uno hace. Si tenemos una sociedad violenta es que estamos educando en forma violenta y lo que tenemos que cambiar la forma de la educación y no eliminar personas”.

De la misma forma, la diputada comunista Camila Vallejo señaló que “no solamente este proyecto es inútil porque ya existe, sino porque existiendo y aplicándose no ha servido para disminuir la violencia que, además, es de múltiples formas”.

“No solamente la que contempla de manera reduccionista y limitada este proyecto de Aula Segura sino que se expresa entre estudiantes, de estudiantes a profesores, de profesores a estudiantes, de apoderados a profesores, es física, psicológica, sexual”, añadió.

“Lo que tenemos que hacer no es chutear el problema de un colegio a otro que es lo que hace el proyecto de Aula Segura sino que realmente hacernos cargo. La forma que hemos propuesto y hemos trabajado los diputados acá presentes de oposición en conjunto con los representantes de las comunidades escolares es que se tienen que actualizar todos los manuales de convivencia, todos los reglamentos internos, de manera obligatoria con el conjunto de la comunidad para tratar estos temas y las formas de enfrentarlo”, continuó la legisladora PC.

Obviamente, cerró, “con sanciones, pero también con medidas correctivas pedagógicas para no solamente castigar sino que prevenir futuros hechos de violencia”.

Vallejo llamó a la ministra de Educación a patrocinar “el proyecto que hemos venido trabajando hace tiempo, y si quiere le presente indicaciones para mejorarlo”.

Por su parte, el diputado Juan Santana (PS) indicó que “existe una desprolijidad e irresponsabilidad por parte del ministro Blumel y le pedimos que haga su pega y esta no es otra, que informarle a la ministra de Educación que hoy en la Cámara de Diputados existen proyectos que abordan las mismas temáticas y lo hacen de manera más integral y que tienen relación, por ejemplo, cuando hay agresión de apoderados hacia profesores, con abordar el ciberbullyng y la violencia de manera más amplia”.

Santana, aseveró que “estamos a favor de que existan sanciones, pero lo que no puede hacer el Estado es renunciar a la obligación de educar a todos los jóvenes de este país. Del mismo modo que los médicos realizan el juramento hipocrático, los docentes tienen un compromiso ético con la enseñanza y pareciera ser que el Presidente Piñera, lo que está haciendo es pedirle a los profesores que renuncien a ese compromiso ineludible que tienen con la educación de nuestro país”.