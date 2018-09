Castro acusa "mediocre gestión" de Medio Ambiente en plan de descontaminación

El diputado Juan Luis Castro acusó de una “mediocre gestión” a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en plan de descontaminación en Quintero y Puchuncaví.

El presidente de la Comisión de Salud acusó que La Moneda no ha cumplido con los compromisos que ha realizado a la comunidad. “El Gobierno está dejando morir a la gente de Quintero y Puchuncaví. Hay colapso en el Hospital de Quintero, los enfermos están intoxicados gravemente por hidrocarburo, y no hay una solución a ese problema estructural”, acusó.

“Denuncio una grave negligencia del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente, porque hoy se ha privilegiado el estatus de las empresas y no el rol del Estado en controlar y evitar la toxicidad colateral que está afectando a miles de niños y personas en Quintero”, agregó.

El legislador socialista aseveró que “he notado ausencia del ministerio de Salud y eso es lamentable, porque esta cartera es el eslabón final de todas las condiciones sanitarias graves producto de los hidrocarburos que están en el suelo, el aire y el agua y no se ha querido medir esos niveles en las personas, ni tampoco paralizar, las emisiones de las más de 18 empresas que están contaminando todos los días”.

Castro sostuvo que “la gestión de la ministra ha sido mediocre, no es creíble, llega tarde a los acontecimientos y no tiene la mano firme para impedir que la contaminación siga. Las explicaciones que ha dado no son plausibles. Decir por un lado que se protege la salud de la gente y en la práctica abandonarla a su suerte, para que haya niños intoxicados todos los días, es una vergüenza que estén en estas condiciones dirigiendo el ministerio de Medio Ambiente”, concluyó.