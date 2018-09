Loreto Valenzuela afirma que fue abusada por el director Raúl Osorio

La actriz Loreto Valenzuela afirmó que el reconocido director teatral Raúl Osorio abusó de ella en reiteradas oportunidades, durante su juventud en la década de los 70.

La artista de 62 años en entrevista con la revista Ya de El Mercurio narró que “en el taxi, un día, se me lanza encima y me empieza a besar (…) ¡Si él era mi profesor y mi director! La persona con quien yo trabajaba, a la que le creía, del grupo en el cual yo estaba poniendo todo. Estábamos corriendo peligro”.

Además, prosiguió contando que “fueron varias veces. Y además como si hablarme, como sin decirme ‘oye, te encuentro tan linda"”, detalló. “Me daba besos. Me besaba en la boca y me daba mucho asco, porque me quedaba con el olor de su saliva, que era muy asquerosa”.

La actriz aseguró que nunca respondió a los besos de Osorio y añadió que “se me ponía por detrás y me refregaba el paquete. O me agarraba y me empezaba a toquetear”.

Valenzuela junto con asegurar que este tipo de hechos se repitió muchas veces, expresó que no contó de estos hechos antes por vergüenza, por no saber manejar este tipo de situaciones, y por querer preservar su trabajo.

Osorio dirigió el teatro nacional entre los años 2001 y 2015, siendo expulsado de la Universidad Finis Terrae (2014) luego de un sumario por una acusación de acoso sexual en contra de una alumna.