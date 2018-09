Presentan querella contra Nicolás López por violación de una menor de edad

Una querella por el delito de violación de una menor de 17 años fue presentada en contra del cineasta Nicolás López, según informó este martes CHV Noticias.

En la denuncia se detalla que los hechos habrían ocurrido el año 2004, en donde aparecen los testimonios de la víctima, además de María Jesús Vidaurre y Lucy Cominetti, quienes habían acusado al director de cine por abuso sexual y laboral en un reportaje de la Revista Sábado.

La joven detalla que todo ocurrió en Reñaca, luego de el preestreno de la película “Promedio Rojo”, en donde tras consumir alcohol, López la agredió sexualmente en un hotel.

La denunciante afirma en su relato que “”a partir de ahí no recuerdo nada, hasta que desperté con Nicolás desnudo encima de mí, estaba arriba mío, hincado sobre mi pecho, bloqueándome los brazos con sus piernas. Nicolás en esa época era muy gordo, yo no entendía qué es lo que estaba pasando, pero era tanto su peso, que me costaba respirar. Nicolás refregaba su pene por mi cara y cuello…”, según consigna Radio Cooperativa.

El abogado de la denunciante afirmó a CHV que existen otros tres casos contra el cineasta, además de defender a otras seis personas, de las cuales cuatro ya declararon ante la justicia.

Por su parte, López a través de una declaración pública afirmó desconocer la querella presentada en su contra, reiterando que las acusaciones están descontextualizadas o son “derechamente falsas” y”, sentenció que probará su inocencia ante la justicia.

Cabe recordar que el director de cine es investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, luego de ser acusado por seis mujeres de abuso y acoso sexual.