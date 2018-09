Fisco deberá pagar millonaria indemnización a hermanas de joven DD.DD. en 1973

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $150.000.000 a las hermanas de Héctor Roberto Rodríguez Cárcamo, detenido el 19 de septiembre de 1973 en Concepción.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal ratificó la sentencia impugnada que condenó al fisco a pagar $75.000.000 a cada una de las dos hermanas de Rodríguez Cárcamo, quien estudiaba filosofía en la Universidad de Concepción, a la fecha de su detención y desaparición.

En la resolución se establece que “teniendo presente que se acreditó el daño moral que les causó a las actoras la detención y posterior desaparición de su hermano, dolor de carácter excepcional, los juzgadores aumentaron el monto de la indemnización, la que fijaron prudencialmente en la suma de $ 75.000.000, para cada una de las demandantes”.

Además, se señala que “al analizar esta impugnación formal no debe olvidarse que el vicio denunciado aparece solo cuando la sentencia carece de las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, no así cuando aquéllas no se ajustan a la tesis sustentada por el reclamante. Y del mérito de los antecedentes es posible constatar que el fallo sí contiene las reflexiones que llevaron a los juzgadores a acoger la demanda y a establecer el monto de la indemnización”.