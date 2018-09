Murillo: "Los obispos han tejido una cultura elitista, narcisista y patológica"

El denunciante por abusos de Fernando Karadima, José Andrés Murillo, valoró la decisión del Papa Francisco de aceptar los obispos de Chillán, Carlos Pellegrín y de San Felipe, Cristián Contreras.

En conversación con 24Horas, Murillo sostuvo que “no puede ser que obispos que tienen un rol religioso, ético, moral (…) estén siendo investigado por abuso sexual infantil, que es el delito más inaceptable que se comete en la sociedad contemporánea” recalcó el filósofo.

Además, sostuvo que es posible que las expulsiones se han dado en momentos tan diversos, pese a que todos los obispos presentaron su renuncia ante Francisco tras su visita en el Vaticano, porque “hay un lobby importante de los obispos tratando de mantenerse en sus puestos”.

“Yo creo que el Papa tenía razón en decir que los obispos han tejido una cultura de poder elitista, yo le llamaría incluso, narcisista, patológico, donde buscan establecerse en puestos de poder que no dialoga con la realidad y menos con el abuso sexual infantil”, indicó.

Sobre la opinión que tiene respecto a los reemplazantes, es decir, a Sergio Pérez de Arce Arriagada en Chillán y a Jaime Ortiz en San Felipe, Murillo sostuvo que “la Iglesia Católica tiene el deber de poner gente no sólo intachables en abuso sexual infantil sino que se han destacado en la lucha contra el abuso (…) me parece que van, por lo menos hasta ahora, sin poner las manos al fuego por nadie hasta ahora, van en la dirección correcta”.

Consultado además sobre su opinión respecto a la eventual salida del cardenal Ricardo Ezzati, dijo Murillo que la respuesta que han tenido hasta ahora desde el Vaticano es que no hay reemplazantes.

“Ezati tiene una mochila, me parece que bastante pesada, o una cola bastante larga como para cortarla inmediatamente. Yo creo que quedan muchos testimonios por recoger (…) yo creo que recién estamos comenzando el proceso en contra de Ezzati por encubrimiento, y me parece que, como sociedad no vamos a estar tranquilo si no se determina las responsabilidades explícitas de los cardenales Ezzati y Errázuriz por encubrimiento”, agregó.

Murillo también se manifestó conforme con que el Estado se hiciera parte en la indagatoria que terminó por sacar a Cristián Precht.

“Que haya una coordinación entre el Estado y la lucha que han tenido los denunciantes por avanzar en las investigaciones, como lo que ocurrió con Precht, me parece que estamos avanzando hacia una sociedad que funciona”.