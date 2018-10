7 de las 10 ciudades con el agua más cara de Latinoamérica son chilenas

El estudio “Aquae Papers 9: determinantes de la tarificación internacional del agua residencial”, publicado por la Fundación Aquae, detalló que siete de las diez ciudades latinoamericanas con el agua potable más cara son chilenas.

Según publicó El Mercurio, el informe reveló que en la región, La Serena encabeza el listado con un gasto anual de US$ 346 (228 mil pesos), seguida por Copiapó (US$ 315 – 208 mil pesos)y La Paz en Bolivia (US$ 282 – 186 mil pesos).

El resto de localidades chilenas que aparecen en el listado son: Antofagasta (4°, US$ 261), Quillota (5°, US$ 221), San Felipe (6°, US$ 221), Valparaíso (9°, US$ 183) y Viña del Mar (10°, US$ 183).

Además, La Serena, Copiapó y Antofagasta están en los lugares 77, 80 y 90 a nivel mundial, respectivamente.

Con respecto a la Región Metropolitana, el gasto anual llega a los 79 mil pesos, unas tres veces menos que lo cancelado cada año en la región de Coquimbo.