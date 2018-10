Partido Radical expresa “satisfacción” tras decisión de La Haya

El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, expresó “alegría y satisfacción” tras la decisión del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que rechazó categóricamente la demanda boliviana que pretendía obligar a Chile a negociar una salida al mar para Bolivia.

El timonel destacó que se trató de “un fallo contundente, que ratifica, además de la consistencia de los argumentos jurídicos de Chile, que siempre ha existido de nuestra parte voluntad -que es muy distinto a obligación- de dialogar con los países vecinos”.

“A Evo Morales no le ha resultado su estrategia de utilizar los mecanismos internacionales para intentar acosar a Chile, con claros fines de política interna. Ésta ha sido una derrota absoluta para él, y ojalá entienda, de una vez por todas, que a Chile no se le presiona. Que éste no es el camino para el diálogo, sino más bien lo es el de la normalización de las relaciones diplomáticas, a lo cual Chile siempre ha estado dispuesto”, afirmó.

Maldonado concluyó felicitando al equipo jurídico que encabezó la defensa de Chile, por el trabajo mancomunado y sostenido en el tiempo, a través de tres gobiernos, de distinto signo político.

“En materia internacional no hay gobierno ni oposición, porque somos capaces de mirar el bien superior. Este es el espíritu que nosotros queremos seguir alimentando para nuestro país en todas las materias en que se requieran decisiones de Estado”, afirmó.