Carabineros reconoce que no hay fondos para pagar desahucios a suboficiales

El general director de Carabineros, Hermes Soto, reconoció que no hay “recursos suficientes” para cancelar pensiones y desahucios de al menos 120 suboficiales en retiro, quienes acusan estar viviendo difíciles momentos económicos.

Soto sostuvo que “las pensiones no se han podido cancelar porque los recursos para los desahucios no son suficientes con los que cuenta la institución y se está requiriendo los recursos necesarios al Gobierno para un suplemento que permita hacer esa cancelación”.

“No es que no queramos cancelarlos, nosotros estamos absolutamente concientes de lo que está ocurriendo, por lo tanto, ya le hemos pedido, los hemos solicitado y espero que se nos entreguen esos recursos para cancelar”, agregó.

La máxima autoridad de Carabineros explicó que “está el bono de riesgo tramitado, se ha enviado a la Contraloría para su toma de razón. Una vez que tengamos esa resolución, podemos hacer la cancelación”.

Un grupo de 120 suboficiales en retiro denunció que llevan entre cuatro y ocho meses sin recibir su pensión, así como tampoco su compensación por desahucio, según informó 24 Horas esta semana.

En el Gobierno dicen que la situación podría estar relacionada con el fraude en Carabineros y el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, confirmó que los antecedentes ya fueron enviados al Ministerio Público.

El fondo se construye de forma colectiva, por lo que a los ex funcionarios no les convence la explicación de que no haya dinero.

Luis Parra estuvo 28 años en servicio y se acogió a retiro en marzo de este año, aunque le avisaron que el pago de su desahucio recién estará en 2019.

“No hay que olvidar que los dineros que se incorporan al sueldo de desahucio salen del descuento del 6 por ciento del sueldo imponible, que se le hace a todo carabinero y además, del 5 por ciento de nosotros, los funcionarios en retiro, porque como es sistema solidario nosotros también aportamos”, explica Parra.

“¿Cómo se explica entonces que los dineros no estén? Si están acumulando deuda, compromiso y obligación que tiene con anterioridad a su retiro”, dice.

Gobierno apunta a vinculación con fraude

La ley indica que cuando los fondos no dan, el fisco se tiene que hacer cargo. El Gobierno ya se coordinó con Hacienda y los desahucios podrían empezar a llegar el segundo semestre. Eso sí, tampoco convence la explicación de la institución.

“El punto de fondo y por qué llegamos a esta situación, es una cosa que hay que ver, sobre todo porque se sabe que el fondo de desahucio ha sido analizado por la Fiscalía en la investigación del mega fraude”, dijo el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla.

“No se explica, en mi opinión”, agregó el subsecretario.

“Hay un incremento objetivo, pero las magnitudes que hay detrás de esto yo creo que pueden llevar a que este análisis que se está haciendo de los recursos extraviados pueda extenderse a este fondo”, agregó.