El intendente del Maule se disculpó con reportera

El Intendente de la Región de Maule, Pablo Milad, pidió disculpas a Matilde Carrasco, periodista de la Radio Ambrosio de Linares, a quien le cuestionó sobre su estado civil.

Luego de decirle a Carrasco: “Se le nota que usted es soltera. Y parece que va a seguir soltera”, la autoridad reconoció haberse referido a la reportera de forma incorrecta.

“Quiero expresar mis sinceras disculpas a la periodista de Linares. Siempre he respetado profundamente a las mujeres y no me expresé de manera correcta”, señaló en una declaración pública.

Milad destacó que como autoridad valora la labor de los trabajadores de la prensa , y recalcó que es “importante también que haya un marco de respeto entre la prensa y las autoridades”.

No obstante, señaló que la forma de tratar a la reportera responde un actuar infundado por la sociedad al decir que “estamos en un proceso de cambio cultural, donde hay frases hechas que uno repite porque han sido repetidas a través de los años y que no mide uno las consecuencias o lo que pueda ocasionar en ciertas personas”.

Aseguró que es necesario que se de un cambio en la sociedad para no emitir este tipo de pronunciamientos que hieren “ sensibilidades de diferentes ámbitos”.

Finalmente, indicó que “le pedirá las disculpas de forma directa” a Carrasco, a quien aseguró conocer desde el mundo del fútbol.