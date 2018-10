Aleuy asegura que "se enteró por la prensa" del programa Antorcha

El ex subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, declaró que nunca se le informó de la Operación Huracán y que se enteró “por la prensa” del software Antorcha.

La ex autoridad del Gobierno de Michelle Bachelet declaró el pasado 21 de agosto en calidad de testigo ante el fiscal Carlos Palma que investiga la presunta implantación de evidencias en la fallida operación policial.

Según el testimonio, al que tuvo acceso la versión web de diario “La Tercera” La Tercera PM, Aleuy aseguró que en los comités de Inteligencia que se realizaban en La Moneda y en que participaba el general (R) Gonzalo Blu –formalizado en la investigación-, “nunca se habló de esta”, consultado por la Operación Huracán.

Además, respecto a las pruebas usadas para sustentar las detenciones, declaró que “nunca me informaron de ningún antecedente específico ni general de alguna causa, de manera formal o informal”.

El ex subsecretario fue consultado también respecto al software Antorcha, creado por el “profesor” Alex Smith y que se supone permitía interceptar los diálogos de los programas de mensajería de teléfonos celulares. Aleuy contestó que nunca supo y ante la pregunta “¿y después?” respondió “solo por la prensa”, dice el vespertino.

Palma además consultó respecto a si Carabineros había informado que las unidades de Inteligencia usaban aplicaciones para realizar la interceptación de los mensajes, Aleuy respondió que no y que a inicios de año le realizó consultas al ex general Blu a lo que él habría respondido “no puedo informarle, porque es información de Inteligencia”.

El fiscal Palma preguntó a Aleuy respecto a si había pedido explicaciones al ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, a lo que respondió que no, que “lo que se pidió fue información sobre lo que estaba sucediendo. Él me dijo que confiaba en la información que tenía, que me imaginé era lo lógico en una institución jerarquizada”.

También negó que tuviera alguna relación de camaradería con el ex jefe de la policía y consultado sobre su apreciación respecto a lo que sucedió, el ex subsecretario aseguró que “es un desastre, ya que esto debilitó la institucionalidad”.