Comisión Huracán define prorrogar en 15 días entrega de conclusiones

La Comisión Investigadora del caso Huracán, que preside la diputada del PPD, Andrea Parra, acordó prorrogar en quince días, a contar de ayer jueves, su plazo para analizar las propuestas y conclusiones del trabajo que han realizado desde que se constituyó en el mes de abril.

“Era necesario extendernos un poquito más, porque ciertamente este es un tema grande donde nosotros queremos tener una mirada bien profunda respecto de lo que es la ley de inteligencia, lo que dice relación con los derechos a la privacidad y la vulneración de los derechos del mundo mapuche”, señaló al respecto.

“Llevamos casi 120 días de reuniones de esta comisión, donde hemos tenido más de 25 invitados, y también, hay que decirlo, múltiples excusas de funcionarios públicos, ex autoridades y generales”, agregó la diputada Parra.

La parlamentaria puntualizó que se trata de un hecho que ha marcado un hito en la historia del país. “Esto nos ha permitido visualizar como hoy día, tenemos una ley de inteligencia mal usada, donde la institucionalidad no ha estado a la altura de lo que significa enfrentar un conflicto como el que se vive en La Araucanía”, enfatizó.

La legisladora informó que “desde mi perspectiva, la operación Huracán fue una farsa desde principio a fin. Nos preocupa haber descubierto que el cerebro de la unidad de inteligencia de Carabineros de la Araucanía era un civil cuya única experiencia era haber hecho un taller para carabineros”.

Además, señaló que “respecto a las responsabilidades políticas aún no tenemos una mirada muy concluyente como Comisión, nos hubiese gustado contar con la presencia del ex ministro del Interior, con el ex subsecretario, ellos, sin embargo, enviaron documentos por escrito respondiendo a muchas de nuestras consultas”, aseguró.

“Desde la Cámara de Diputados lo que tenemos que hacer es concentrar nuestros esfuerzos, no en ser un Tribunal de Justicia, sino que hacer propuestas para mejorar lo que hoy día ha ocurrido. Tenemos que hacer una reforma profunda a Carabineros, y al sistema de inteligencia, afirmó.

Al concluir, sentenció que “aquí se ocupó la ley de inteligencia, que está destinada a reunir información para los altos niveles del gobierno y del Presidente de la República, para entregar antecedentes de procesos judiciales, y eso no corresponde, hay mucha opacidad. Además, uno se pregunta quién controla a los que tienen que vigilar para que las cosas se hagan bien, quién vela por la labor de los fiscales, de Carabineros. No está bien definido por ley quién fiscaliza a quién”.