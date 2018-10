El Minvu presentó proyecto para pavimentar hoyos sin pedir permiso al Serviu

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, presentó ayer un proyecto de modificación a la Ley de Pavimentación Comunal que permitirá, desde ahora, que los municipios puedan tapar hoyos de emergencia en calles y veredas.

La iniciativa establece que no habrá necesidad de presentar un proyecto al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), con lo cual se facilitará la respuesta ante este tipo de inconvenientes en desplazamiento de vehículos y peatones.

El ministro Monckeberg recordó que “desde el año 49 nosotros tenemos una ley de pavimentación que establecía que para poder tapar un evento o un hoyo, como se conoce popularmente, se requería permiso, trámite y burocracia que eran interminables”.

“¿Cómo se resolvió el tema? Entregándole facultades directamente a los municipios para que en caso de emergencia, hoyos que no son de gran magnitud, puedan ser resueltos directamente por el municipio”, añadió.

El secretario de Estado explicó que la modificación a la ley establece, entre otras cosas, un tope máximo de 20 m2 de superficie a reparar, en el entendido de que extensiones más grandes requieren de soluciones más definitivas.

El ministro indicó que la nueva medida no es obligatoria y que “cada municipio irá viendo la posibilidad de hacerse cargo de resolver estos temas. Nosotros disponemos de recursos en el programa de Pavimentos Participativos para poder avanzar en esta materia y vamos a conversarlo con los municipios para ver la manera más eficiente de que estas reparaciones se produzcan”.

Esta iniciativa nació como respuesta a la sanción entregada en enero de 2017 por la Contraloría General de la República a 26 municipios de la Región Metropolitana por no pedir la autorización necesaria al Serviu para tapar los hoyos en las vías, incumpliendo la normativa estipulada en la Ley de Pavimentación Comunal.

El diputado Leonardo Soto subrayó que “este es un proyecto que sin duda no es partidista, sino que es ciudadano. Porque es un proyecto muy simple, pero que tiene un enorme impacto en la calidad de vida de la gente”.

En tanto, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, “hay que valorar el avance que significa poder tener la autonomía desde los municipios de poder intervenir hoyos de hasta 20 metros cuadrados que son un tema sensible y muy sentidos por la comunidad en general”.

“Hasta antes de esta modificación la verdad es que a mí como alcalde muchas veces me daba vergüenza explicarle a la comunidad por qué no podíamos hacerlo directamente, porque era tan engorroso el proceso que la gente no nos creía”, añadió.

A la fecha, el Programa de Pavimentación Participativa del Minvu ha desarrollado un total de 27 concursos. Los resultados de estos concursos son más de 3,8 millones de personas favorecidas, más de 7.670 kilómetros de pavimento y más de 1 millón de viviendas favorecidas.