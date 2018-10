Trabajadores del Medio Ambiente rechazaron proyecto que moderniza el SEIA

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados continuó analizando el proyecto del Ejecutivo que moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con la presencia de diversos invitados.

La iniciativa busca fortalecer el Servicio de Evaluación de Ambiental (SEA) tecnificando los pronunciamientos sectoriales, mejorando los procedimientos de evaluación y generando instancias de diálogo temprano con la comunidad y los titulares del proyecto.

Lo anterior a través de reducir el componente político, ampliar la participación ciudadana y considerar el acceso igualitario a la justicia ambiental.

La Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama), que representa a 750 funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Subsecretaría y Superintendencia del Medio ambiente, rechazó la iniciativa.

El presidente de Fenatrama, Francisco Cabrera, explicó que, pese a la declaración de buenas intenciones del proyecto, en el detalle no se cumplen los objetivos mencionados. Respecto al reemplazo de la Comisión de Evaluación Ambiental, de naturaleza regional, por tres comisiones Macrozonales y Direcciones Macrozonales en Antofagasta, Santiago y Valdivia, Cabrera planteó que esta nueva distribución no fortalece lo local.

“Hay una pérdida de la evaluación ambiental en los territorios, en las regiones. Creemos que hay que fortalecer el ámbito de lo local. Y, por otro lado, en el tema de la despolitización, nosotros creemos que efectivamente se acrecienta o se mantiene la politización desde lo gubernamental, porque nosotros no planteamos que no haya una política pública ni decisión política en materias medioambientales; pero lo que estamos diciendo es que separemos aguas entre la decisión ambiental y la decisión política. Y la creación del gobierno de establecer macrozonas, lo que hace es centralizar las decisiones y centralizarlas, además, políticamente”, consideró.

El diputado Sebastián Álvarez (Evópoli) se mostró abierto a escuchar los planteamientos de los trabajadores ambientales, que conocen en la práctica el componente técnico, aunque estimó que el componente político también se limita, de una u otra forma, con el concepto de macrozonas.

“Hoy en día el componente político también se da, porque, cuando es en la propia región, muchas veces los actores políticos que están definidos ahí, por ejemplo por el Presidente, o están en cargos de representación designada; muchas veces cuando van a la votación, sienten presión política porque en esa misma sala están presente las comunidades. Por lo tanto, también ejercen presión y muchas decisiones cambian ahí por la presión que ejerce la comunidad”, sostuvo.

Respecto a la participación ciudadana, los dirigentes de los trabajadores dijeron que no queda clara, por la asimetría entre el titular y la comunidad. Y en cuanto a la justicia ambiental, la iniciativa propone pronunciamientos vía electrónica, sin considerar la realidad rural donde no hay acceso a la tecnología.

En tanto, la presidenta de la instancia, diputada Catalina Pérez (RD), advirtió sobre la preocupación y el riesgo que representa este proyecto, ya que no otorga garantías para la participación ciudadana, tema que debe ser considerado en cuenta, por ejemplo, frente al conflicto socioambiental de Quintero y Puchuncaví.

“Es un proyecto que no nos otorga garantías respecto de la participación ciudadana en su área vinculante y en su área relativa a la igualdad de condiciones de los actores a la hora de dialogar en materia de evaluación ambiental. Creemos que la participación temprana no funciona, si es que no somos capaces de que ese espacio, sea un espacio donde dialogan actores en igualdad de condiciones. Hoy tenemos a un titular del proyecto y tenemos a las comunidades sin hacer seguimiento a ese proceso y la idea es que realmente puedan interferir en la calidad del proceso”, recalcó.

En la sesión, también estuvo presente el director del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brücher, que se refirió a algunos aspectos del proyecto.