Gobierno anuncia cambios para endurecer penas a quienes agredan a Carabineros

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, entregó el más absoluto respaldo de parte del Gobierno hacia Carabineros de Chile, en el marco de una reunión sostenida con el general director de la institución, Hermes Soto, y tras darse a conocer imágenes en que se aprecia a un grupo de estudiantes golpeando a uno de los funcionarios policiales, en el INBA.

En este contexto, el vicepresidente Chadwick anunció el envío de “modificaciones a la actual ley que sanciona los atentados a carabineros y a nuestras policías, para efectos de hacer más severas las penas y las responsabilidades para cualquier ciudadano que no sólo agreda a carabineros, sino que también no lo respete y no le dé cumplimiento a las órdenes”.

En esta misma línea, el secretario de Estado llamó a los parlamentarios de todos los sectores a dar el visto bueno para la iniciativa enviada por el Ejecutivo, denominada Aula Segura.

“Necesitamos con urgencia la aprobación de la ley Aula Segura. Necesitamos con urgencia que nuestros directores y nuestros profesores tengan la autoridad para poder suspender o expulsar a aquellos que se disfrazan de estudiantes, siendo verdaderos delincuentes”.

Por su parte, el general Soto, junto con agradecer el apoyo del Gobierno, señaló que este tipo de hechos violentos en contra de efectivos de la institución, acontecen entre 2 a 3 veces cada día, por lo que “lamentamos que hayan menores participando en estas actividades”.

“Nosotros los carabineros, cumpliendo la ley con toda la rigurosidad que corresponda, vamos a actuar en forma rápida, segura y no permitiendo excesos de parte de ellos con nuestro personal. Vamos a actuar en el día a día con la mayor fuerza, para poder terminar de una vez por todas con estos procedimientos que en nada favorecen ni a la comunidad escolar, ni mucho menos al resto de la sociedad que está siendo afectada por estos casos”, concluyó.