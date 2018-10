Habitantes de Aysén molestos por la presencia de soldados argentinos en la zona

Habitantes de la Villa O’Higgins, en la región de Aysén, manifestaron su molestia por la presencia de militares argentinos que se encontraban haciendo una expedición en el Campo de Hielo Sur. Señalan que los uniformados recorrieron una zona que aún no tiene sus fronteras demarcadas.

Los locales manifestaron su desacuerdo por el tránsito de los militares en Paso del Viento, Glaciar Viedma y el Circo de los Altares entre el 20 de septiembre y 4 de octubre.

“Es un asunto muy sensible y delicado, porque es el tema pendiente que tiene Chile con Argentina”, indicó el geógrafo Hans Silva a El Mercurio.

El geógrafo precisó que en este caso corresponde que el Gobierno de Chile envíe una nota de protesta a su vecino. Recordó que cuando la Fuerza Aérea de Chile hizo algo similar durante el gobierno de Ricardo Lagos, desde el otro lado de la Cordillera enviaron una.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Roberto Recabal, también manifestó su molestia, por lo que aseguró es una “provocación”.

“Tienen una extensa zona de hielos en la zona limítrofe ya demarcada donde pueden hacer sus ejercicios”, precisó el alcalde de Villa O’Higgins a el diario.

La autoridad explicó los soldados de Chile no pueden ingresar a ese territorio desde 2016, por lo que es fundamental su presencia para que no ocurran estos hechos. Aseguró que “se están repitiendo los mismos acontecimientos de Laguna del Desierto hace 52 años”.

No obstante, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron al medio que mientras no estén estipulados los límites, no se necesita autorización del otro país para realizar alguna expedición.