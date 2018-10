Alcalde Alessandri por Aula Segura: “Cada vez perdemos más matrículas, estamos evaluando cerrar liceos”

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, conversó con La Mañana Interactiva de Radio Agricultura sobre el proyecto Aula Segura, esto a propósito del video que el edil subió a sus redes sociales donde aparece un carabinero siendo agredido por estudiantes.

“Son grupos anárquicos que no obedecen a ningún estamento de la comunidad escolar, no me puedo sentar con ellos a la mesa a conversar”, afirmó Alessandri.

Además, el alcalde aseguró que no descarta el cierre de liceos en la educación media y dejar la educación básica. “Cada vez perdemos más matrículas”, precisó.

Respecto a los estudiantes que aparecen en el video, Alessandri afirmó que ya fueron identificados, y hoy serán notificados.