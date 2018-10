Chadwick y overoles blancos: "Son pocos, pero están generando mucha violencia"

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, exigió enfáticamente aprobar la denominada ley “Aula Segura” ante la Comisión de Educación del Senado.

El jefe del gabinete llegó a respaldar la gestión de la ministra del ramo, Marcela Cubillos, donde defendió la facultad que otorgará la iniciativa a los directores de liceos, para expulsar a alumnos involucrados en hechos de violencia grave.

En su intervención, el ministro Chadwick realizó una suerte de balance de los hechos de violencia y su análisis sobre cómo y qué buscan los responsables de las manifestaciones al interior de los establecimientos, la gran mayoría de los llamados “liceos emblemáticos”.

Chadwick aseguró que en 7 liceos han ocurrido 78 ataques con 759 bombas molotov, que han concluido con 217 menores de edad detenidos, cifra que debe sumar además 31 adultos.

“La Intendencia ha tenido que presentar 15 querellas, la municipalidad 10; concentradas en 3 o 4 liceos. Además de estos resultados, cabe destacar que luego de los enfrentamientos han resultado 15 personas imputadas jóvenes. De ellas, 12 han sido por artefactos explosivos y 3 por desórdenes”, detalló el titular de Interior.

“Los legisladores y gobiernos no debemos pasar la oportunidad cuando la evidencia existe: actuar a tiempo y dotar a la legislación de los instrumentos necesarios para enfrentar esto”, enfatizó el ministro.

“Me he encontrado con un fenómeno como es de sentido común, la inmensa mayoría de la ciudadanía se ha sorprendido de que un rector de liceo no tenga la posibilidad de suspender o expulsar de inmediato a un estudiante que tiene una bomba molotov en un liceo. Si ese estudiante estuviera en un colegio particular, sale en el acto”, aseguró el secretario de Estado.

“¿Por qué para la educación pública queremos permitir esto? ¿Los hijos de la educación pública no tienen derecho a desarrollar sus estudios con tranquilidad, con paz, sin violencia y a que exista autoridad y disciplina en sus liceos como existe en un colegio particular, donde nuestros hijos y nietos estudian? Actuemos a tiempo, señora presidenta”, interpeló Chadwick a la senadora Yasna Provoste, presidente de la comisión.

En su argumentación, el ministro Chadwick destacó como ejemplo el conflicto en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), luego que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, denunciara esta golpiza al interior del establecimiento con un video que dio a conocer a través de su cuenta de Twitter y entregó cifras relacionadas al trabajo de investigación de los hechos que implica a jóvenes vestidos de overol blanco.

“En el mes de agosto se hizo una evaluación de lo que estaba ocurriendo con las policías. En el INBA hubo manifestación que participaron 35 personas, 35 estudiantes. Con overol blanco 15, que son los que hacen la violencia más extrema”, explicó.

“En el Barros Borgoño participaron 25 manifestantes en el mes de agosto. Con overoles blanco, 10. En el Instituto Nacional 40 manifestantes, con overoles blancos 15. En el Darío Salas, 60 manifestantes, con overoles blancos 20. En el Liceo de Aplicación 31 manifestantes, con overoles blancos 15. Son pocos, pero están generando mucha violencia, están interrumpiendo el desarrollo de la comunidad escolar y el proceso educativo, están negando el ejercicio del derecho a la educación y además están afectando a personas”, puntualizó Chadwick.