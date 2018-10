Diputada Parra acusa "letra chica" del gobierno en plan de retorno de haitianos

La diputada del PPD y miembro de la Comisión de Gobierno Interior, Andrea Parra, criticó el Plan Humanitario de Regreso Ordenado que presentó el gobierno, dirigido a personas de nacionalidad haitiana que busquen volver a su país.

“Esta iniciativa que comienza a partir de hoy, parte de una demanda de la propia Comisión de Gobierno Interior, pero que tomó un cariz bastante distinto y draconiano porque sinceramente nos parece excesivo decretar que las personas que salgan de manera voluntaria no van a poder volver en nueve años”, cuestionó la parlamentaria.

“Y quiero señalarlo con esa dureza, porque en el proyecto de ley de migraciones se contempla que las personas que hayan sido expulsadas del país producto de haber cometido un delito, no pueden volver en 10 años. Es casi asimilarlo a aquella situación, siendo que están saliendo manera voluntaria y no producto de un delito”, agregó la diputada Parra.

La legisladora sostuvo que “le hicimos ver al subsecretario del Interior que esto tiene que estar abierto a todas las nacionalidades, no puede ser direccionado exclusivamente hacia los haitianos porque se ve mal, y no corresponde hacer una situación discriminatoria como aquella”.

“No me parece mal esta iniciativa, de contribuir a aquellas personas que se quieren ir de manera voluntaria, lo que no me parece es la letra chica, prohibirle la entrada por 9 años, abandonar el país todo el grupo familiar, no es proporcional”, sostuvo Parra.

“No es razonable partir con los haitianos, por qué no abrir esta iniciativa a otros inmigrantes. Hoy vemos una reacción del gobierno producto de lo que le hemos señalado en la comisión, pero ciertamente hay algo de razón de quienes dicen que esta medida partió de una manera bastante discriminatoria de tratar a los haitianos”, indicó la diputada.