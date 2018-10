Realizan sesión especial por alto valor de peaje que une La Serena y Coquimbo

La Cámara de Diputados realizó una sesión especial para discutir sobre el alto valor del peaje de la ruta D-43, que une Ovalle con La Serena y Coquimbo.

A la instancia asistió el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, quien dio a conocer los antecedentes técnicos, económicos y sociales con los que se busca justificar una reducción del alto valor del peaje, que hoy se mantiene en los 2.500 pesos por automovilista.

En la instancia, el diputado comunista Daniel Núñez anunció que rechazará el presupuesto para el Transantiago si es que las autoridades no dan una solución para reducir el alza del peaje.

“Si no hay una solución efectiva que nos garantice que no va regir el aumento del peaje para este mes de diciembre, yo anuncio que votaré en contra de dos partidas del Presupuesto que son fundamentales. La primera son las platas del Transantiago, porque no es justo que para Santiago haya subsidios al transporte y cuando en regiones tenemos que hacer un subsidio al pasaje o al peaje se le niega”, notificó Núñez.

El parlamentario e integrante de la Quinta subcomisión especial mixta de presupuestos también advirtió que rechazará la glosa de concesiones del ministerio de Obras Públicas, el organismo público que debe dar solución a este tema.

La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución que piden al Presidente Sebastián Piñera buscar una solución para que impida un incremento en el cobro del peaje.