Álvaro Salas es acusado por desacato en juicio por paternidad

Hace unos días se supo el resultado del test de ADN al que se sometió Álvaro Salas, donde se confirmó con un 99,6% de certeza que el comediante sería el padre biológico de un joven de 17 años.

Sin embargo, Salas se niega a reconocer el resultado, a pesar de haber mantenido una relación cercana con el menor por años.

La madre del joven decidió poner una demanda por paternidad cuando el comediante dejó de aportar con gastos del menor, como una forma de que Salas siguiera ayudando a su hijo.

Sin embargo, al ser presentados los resultados, el humorista solicitó una contramuestra, que debió realizarse este martes.

El día de la prueba, la prensa llegó al lugar para encontrarse con los involucrados, sin embargo, Salas no llegó.

Soledad, la madre del menor, habló con la prensa, comentando que el artista había ido cinco días a tomarse la muestra: “Me acabo de enterar de que él vino la semana pasada a hacerse el examen, porque dicen que las fechas solamente eran referencias. No me da desconfianza, pero lamento haber ignorado la información de que podía venir antes, porque esto atrasa el proceso y los resultados podrían haber estado listos ahora”, señaló a Intrusos.

Este hecho podría afectar a Salas, ya que al ir antes del día citado, habría incurrido en el delito de Desacato a la Ley, de acuerdo al abogado Aldo Ducque.

“Cuando un tribunal coloca un día en particular para que se haga una determinada diligencia, y una de las partes no obedece en la fecha y hora señalada, es por alguna razón. Mi clienta compareció cuando fue citada por el juez. ¿Por qué el señor Salas no hizo lo mismo? Esa es una pregunta que tiene que contestarla él“, afirmó el profesional.

La panelista Claudia Schmidt agregó que “Yo no sé el laboratorio que está hoy en día permitiendo esto, pero más vale que el resultado salga igual al del Servicio Médico Legal, porque si no, vamos a quedar todos con la duda tremenda de qué fue lo que sucedió acá”

Catalina Pulido aseguró que, de acuerdo a sus fuentes, Álvaro Salas quería cambiar la fecha de la diligencia y tenía que dar aviso al tribunal para llegar un acuerdo con la contraparte, pero esto no ocurrió.

El hecho de que la contraparte no estuviera en la segunda toma de muestra para la prueba de ADN, podría prestarse para dudas en el juicio.