Diputado Díaz valoró proyecto que obliga a dar partidos de fútbol en TV abierta

El diputado socialista, Marcelo Díaz, manifestó su satisfacción al proyecto de ley que establece normas sobre transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso a los medios de comunicación a los estadios.

“La semana pasada despachamos el proyecto en comisiones unidas de Cultura y Deportes, la obligación de transmitir en señal abierta a lo menos un partido de la primera división, cada fin de semana, dos partidos del fútbol femenino, cada mes y la liberación completa de los goles”, dijo Díaz.

El parlamentario sostuvo que “ha quedado presente en el debate que aquí no hay afectación de derecho de propiedad, ni inconstitucionalidad, que quienes hoy tienen los derechos de emisión de los partidos y de los goles, a su vez usan bienes nacionales de uso público, la radiofrecuencia, el espectro radioeléctrico por el que transmiten las ondas de televisión, ni que decir de la infraestructura de los estadios que ha construido el Estado”.

Díaz, agregó que “por tanto los chilenos tenemos derecho a que una parte de esa actividad que se desarrolla por un medio público que nos pertenece a todos, la podamos disponer a través de la televisión abierta”.

“Lo que algunos parlamentarios de derecha han dicho en la Sala, no es efectivo. Aquí no va haber una afectación de los intereses económicos de los clubes. No porque un partido, de todos los que se transmiten el fin de semana, se haga por señal abierta, para el libre disfrute de todos los chilenos y chilenas, va a haber un derrumbe económico de los clubes; por el contrario, se equilibran dos derechos, el de los dueños de la emisión de los partidos y de goles con el de los chilenos, de acceder a una información de interés general, como lo es el deporte y en este caso en particular del fútbol”, finalizó.