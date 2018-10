Larraín rechaza despenalizar eutanasia y aborto libre en nuevo Código Penal

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó que el anteproyecto de nuevo Código Penal, preparado por una comisión del anterior Gobierno, incluye la despenalización de la eutanasia y del aborto en los primeros tres meses de gestación, pero anunció que su cartera no respaldará estas iniciativas.

En entrevista con El Mercurio, el ministro indicó que “no vamos a tomar el proyecto y presentarlo. Este anteproyecto lo vamos a consultar en los próximos días con las facultades de Derecho y con los ministerios. Y en particular con el Ministerio de la Mujer y de Identidad de Género, para resolver el problema de enfoque de género”.

“Vamos a constituir en el ministerio una comisión especial, con penalistas mujeres, para hacer esa revisión y sistematización del enfoque global: no de los delitos que tengan que ver con la mujer, como femicidio, sino que de todos los delitos para ver si el enfoque en una perspectiva de género produce una modificación”, añadió.

“Ahora, ese esfuerzo, más nuestras propias convicciones, nos van a hacer presentar el proyecto del Código Penal del Gobierno. Y por lo tanto no va a ser necesariamente igual al anteproyecto que nos entregan. Quiero, por eso mismo, precisar, porque tengo ya información de que hay algunas propuestas nuevas que aprobó la comisión, que nosotros vamos a revisar”, agregó.

En ese sentido, dijo que “incorporaron la despenalización de la eutanasia y del aborto durante los primeros tres meses de embarazo. Esa fue una decisión que tomó libremente la comisión. Y nosotros no objetamos que eso haya ocurrido así, porque en general, por lo que he podido saber, no hay adecuaciones adicionales significativas que se hayan planteado, porque se han mantenido en esta idea de sistematizar, incorporar todo adentro y solamente ir ajustando y llenando vacíos, pero no creando nuevos tipos. Y lo que ha ocurrido, que nos ha llamado la atención, es saber que se incorporó la eutanasia y el aborto a un plazo”.

Específicamente en estos temas, Larraín advirtió que “yo tengo reparos, porque personalmente pienso que en estas materias no deberíamos aprovechar el Código Penal y su actualización para incorporar una serie de delitos que quisiera la gente agregar. Eso nos parece que debe ser individual, una vez promulgado el código. Y, por lo tanto, yo personalmente soy partidario, este ministerio es partidario, de no innovar respecto de la eutanasia y del aborto”.

“Creo que deberíamos ni avanzar ni retroceder, sino que dejarlo en el punto que está aprobado por la legislación vigente; es decir, el aborto con las tres causales. Que yo voté en contra en la discusión, siendo senador, cuando se aprobó. Pero yo no retrotraería el aborto a antes de esa legislación, y tampoco avanzaría en lo que algunos quisieran: algunos quieren el aborto libre, otros el aborto a plazo, en fin. No entraría en innovaciones en materia de aborto; mantendría lo que la legislación actual estableció”, reiteró el ministro.