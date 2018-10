Proponen incluir deuda histórica de profesores en Presupuesto 2019

La diputada RN Ximena Ossandón pedirá al Gobierno que incluya una glosa en el Presupuesto 2019 que permita asignar recursos para lograr que la llamada deuda histórica de los profesores sea resuelta durante la actual administración.

“Tenemos una deuda moral con nuestros maestros que tanto han hecho por Chile y que debemos reparar. La Cámara aprobó un proyecto de resolución, votado por unanimidad, que le pide al Presidente Sebastián Piñera que incluya esta discusión en el presupuesto para el 2019”, explicó la legisladora.

Ossandón recogió las inquietudes del Departamento de Profesores Jubilados de Chile y ha planteado que la reparación se haga efectiva a través de un aumento en el monto de las jubilaciones de los 61.994 profesores, cifra que de acuerdo a los registros que maneja el Mineduc y el Colegio de Profesores, son los afectados por la situación.

“He conversado con la Dipres y con el subsecretario de Educación y quedaron de analizarlo. Me parece en todo caso que este tema hay que abordarlo de una vez y por eso se trata de un proyecto transversal de toda la Cámara de Diputados”, aseguró.

En este marco, agregó que “los profesores perjudicados se están muriendo y una buena forma de ayudarlos además en su período final de la vida es aumentarle sus jubilaciones, porque ya esta altura no parece viable el pago de otro modo. El 2008, la Cámara tuvo una comisión de trabajo, se le entregaron las conclusiones a la Presidenta Bachelet y finalmente todo quedó en nada”.

“No podemos seguir dándole portazos en la cara a profesores que legítimamente quieren recuperar recursos que les correspondían y que el Estado sistemáticamente les ha negado”, afirmó además.

El 2008, la Cámara había resuelto el pago de un bono entre 10 y 15 millones de pesos a 84 mil profesores, además de un aumento en sus sueldos vigentes. Por eso la propuesta actual es para la diputada “una idea realista, perfectamente posible y que podría ser paulatina”.

“Lo que he conversado con los profesores jubilados es que el aumento podría ser entre 50 y 100 mil pesos y a mí me parece que como sociedad debemos plantearnos hacer el esfuerzo. Quizás no se pueda realizar de una vez para el 2019, pero podríamos pactar un aumento escalonado”, sentenció la representante del distrito 12, que tiene planeado en los próximos días reunirse con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.