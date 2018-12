Estudiantes de Colina viajan a Nueva York para perfeccionar su inglés

Crédito: Cedida

Durante diez días, 20 estudiantes de tercero y cuarto medio de seis liceos municipales de Colina, estarán en Nueva York con el desafío de poner en práctica su dominio del inglés.

“Este viaje es una instancia de aprendizaje muy significativa. Queremos entregarles a los jóvenes herramientas de comunicación, acordes a las demandas actuales del mundo globalizado. Hoy el inglés se ha hecho imprescindible y es una ventana más para poder acceder a un mejor futuro personal, social y laboral. Es por eso que buscamos que nuestros estudiantes lo dominen a la perfección, tanto a nivel oral como escrito”, señala Mario Olavarría, alcalde de Colina.

Durante la estadía, los alumnos visitarán la escuela Mary Bergtraum High School, la Universidad de Columbia, el Museo Americano de Historia Natural, el Central Park, el Centro de Justicia de la OEA, el museo Madame Tussauds de Nueva York, entre otros lugares.

“Los estudiantes fueron seleccionados por su alto nivel de inglés y por el rendimiento que lograron en este idioma a través del Instituto Chileno Británico de Cultura, el cual evaluó y certificó a los alumnos con el PET (Preliminary English Test), en modalidades básica, intermedia y avanzada. Además se consideró antecedentes de vulnerabilidad, porcentaje de asistencia a clases y rendimiento académico”, afirma el edil.

“¡Todo me ha encantado! Es maravilloso conocer lugares nuevos, caminar y recorrer. Ha sido una excelente experiencia. Hemos visitado colegios y practicado el inglés con niños pequeños. Pongo en juego todo lo que sé y todo lo que creo saber”, expresa Tamara Chacano, estudiante del Instituto Chacabuco.

Mientras que para José Soza, estudiante del Liceo Peldehue, la experiencia en Estados Unidos ha sido maravillosa y gratificante. “Me siento muy agradecido y orgulloso de haber llegado hasta acá, porque no todos tienen la oportunidad de vivir este tipo de cosas. He compartido con estudiantes de acá y nunca pensé que podía llegar a comunicarme con ellos en su idioma”, dijo.

Sofía Orellana, estudiante del Liceo Bicentenario, en tanto, afirma que “estoy muy agradecida de esta experiencia porque ha sido genial. De verdad que he aprendido mucho. La gente es muy amable y no pensaba que iba a ser así. Me llevo otra impresión. Ha sido maravilloso poder comunicarse, saber que el inglés me sirve y que ellos me entienden. Siento que nunca olvidaré este viaje”.

Hasta ahora, los jóvenes que han sido beneficiados con el programa “Embajadores de Colina” han logrado superar incluso el examen internacional PET FOR SCHOOLS, respaldado por la Universidad de Cambridge. Cabe precisar que de acuerdo con los resultados de esta evaluación, el 85% de los alumnos ha rendido correctamente la prueba y logran expresarse exitosamente en el ámbito oral y escrito.