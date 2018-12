La dura respuesta de la esposa de Tito Fernández a las denunciantes de la secta sexual

Lu Rivera —segunda esposa de Tito Fernández— habló en el matinal La Mañana de Chilevisión, sobre la denuncia que afecta al cantante y que apunta a que lideraba una secta sexual.

Lu criticó a las mujeres que denunciaron los hechos a través de un reportaje hecho por The Clinic y que prefirieron mantener el anonimato.

“Me muero por decirte todo lo que sé (…) Pero no puedo, lo único que te puedo decir es que no existe una secta, jamás existió. Mi marido no lidera ninguna”, dijo Rivera en conversación con CHV. “Ellas en este momento están viviendo sus 15 minutos de fama, que los vivan y que los disfruten porque cuando mi esposo hable las cosas van a cambiar”, aseguró.

Lu dijo que revisó la carpeta investigativa y que, según la información que posee, las declaraciones de las denunciantes “se caen a pedazos”.