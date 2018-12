Pelotas, bicicletas y patinetas: Los productos que causan mayor accidentabilidad

Entre el año 2013 y hasta el 2017, el Hospital Luis Calvo Mackenna y COANIQUEM atendieron a casi 30 mil niños por accidentes relacionados con distintos productos de consumo, entre ellos, pelotas, bicicletas y patinetas.

Por esto – y considerando que se acerca Navidad, el SERNAC quiso advertir a las empresas y a los consumidores para evitar accidentes, aprovechando la firma de un nuevo convenio de colaboración con el Hospital Roberto Del Río y con el Hospital Exequiel González Cortés.

De este total, un 24% de los casos correspondieron a accidentes que afectaron a niños entre 2 a 4 años; y un 22,8% a niños entre los 5 y los 9 años.

En el caso de COANIQUEM, sólo en el año 2017 registró más de 2.540 atenciones debido a este tipo de incidentes. De este total, un 19,7% de los casos correspondió a quemaduras producto de estufas, un 4,9% a hervidores eléctricos, un 4,2% a planchas de ropa y un 2,8% de planchas alisadoras de pelo.

Llama la atención este último caso, ya que se registran quemaduras en cabeza y manos en niños menores, pese a que no es un producto destinado para ellos. De hecho, se han visto en el mercado y realizado prohibiciones de comercialización y retiros de este tipo de productos por contener diseños y motivos decorativos infantiles, lo cual está prohibido por la autoridad sectorial, SEC.

Asimismo, las instituciones reiteraron el llamado respecto de la compra y uso de fuegos artificiales en las fiestas de fin de año, ya que su comercialización se encuentra prohibida, sin embargo, aunque en menor medida, persisten casos de quemaduras por este motivo.

Por su parte, el Hospital Luis Calvo Mackenna en 2017 recibió 3.955 casos por accidentes. De este total, 315 casos fueron por incidentes provocados por pelotas; 245 accidentes producto de caídas de bicicletas y 150 atenciones producto de lesiones provocadas por patinetas, juntamente tres productos altamente demandados durante Navidad, y que coincide con la tendencia estadística detectada para este centro de Salud, en que gran parte de los casos revisados, se registran precisamente entre los meses de diciembre y enero.

En este sentido, el Director Nacional del SERNAC, Lucas Del Villar, explicó que la Ley del Consumidor (LPC), establece el derecho a la seguridad en el consumo y las empresas están obligadas a ofrecer productos y servicios que no dañen la salud de las personas o impliquen algún riesgo.

Considerando la cercanía de Navidad, la autoridad recordó que, en el caso de los juguetes, los consumidores tienen derecho a que estén correctamente rotulados, con información clara y en castellano, que tenga advertencias e instrucciones para su uso seguro.

“Nuestro consejo es no comprar juguetes que no tengan la información en castellano ni instrucciones para su uso seguro. Además, es relevante fijarse en las recomendaciones de edad, de supervisión y de contenido de partes pequeñas, imanes o pilas. Un juguete inseguro o del que se haga un mal uso puede ser como un arma puesta en las manos de un niño. Con la seguridad de los niños, no se juega”, recalcó.

El llamado del SERNAC a las empresas es a cumplir la ley y ser profesionales, pues la seguridad en el consumo no sólo es un derecho relacionado con los juguetes, sino que se aplica en todos los productos y servicios de los distintos mercados.