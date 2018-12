Tribunal Ambiental de Valdivia fija dos audiencias por Tronadura en Isla Riesco

Para el miércoles 12 de diciembre, a las 09:00 horas, quedó fijada la audiencia de oposición de la medida cautelar decretada por el Tribunal Ambiental de Valdivia el pasado 16 de noviembre, por la que se suspendieron los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno”, en la Región de Magallanes.

La audiencia fue decretada luego que el titular del proyecto, Mina Invierno S.A., solicitó la reposición y en subsidio se opuso a la medida, solicitando su alzamiento, además que, en caso de mantenerse la medida cautelar, se fijase una caución correspondiente US$15 millones, a cargo de los reclamantes.

La reclamación fue presentada por Gabriela Simonetti Grez y otros contra la resolución del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que revocó la calificación desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de dicho proyecto, por lo que estaba en condiciones de iniciar su ejecución.

En su escrito, los reclamantes sostuvieron que el método autorizado para la explotación de Mina Invierno podría afectar al componente paleontológico de la Formación Loreto, tal como lo habrían advertido en el proceso de participación ciudadana de la DIA.

Por su parte, el Servicio de Evaluación Ambiental aseguró que la formación Loreto no tendrían las características de singularidad requeridas para calificar sus alteraciones como significativas y la ley no exige una línea de base a las DIA. El organismo además argumentó que no existirían nuevos impactos y que el área de influencia del Proyecto Tronaduras corresponda a la del Proyecto Mina Invierno, que en su línea base estudió el componente paleontológico

La empresa, que actúa como tercero independiente en la causa, señaló que la RCA del proyecto “descarta cualquier impacto significativamente adverso respecto a elementos arqueológicos, antropológicos o asociados al patrimonio cultural, descartando de este modo eventuales impactos sobre la paleontología o sobre fósiles de interés” y destacó el pronunciamiento favorable del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales.

Para revisar el fondo de los argumentos, el Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, realizará la audiencia de alegatos de la causa, la que quedó fijada para el jueves 27 de diciembre, a las 10:00 horas.