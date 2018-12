Profesor asesinado en Villa Alemana: fijan fecha para revisar informe psiquiátrico de expareja

Villa Alemana aún está consternada por el cruel asesinato del profesor, Nibaldo Villegas, y este 10 de diciembre se abre un nuevo capítulo, ya que se recibirán los resultados del examen psiquiátrico, de su ex pareja, Johanna Hernández, quien figura como uno de los imputados.

Este procedimiento se realizará en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana y la resolución ya fue notificada a Gendarmería, para que se tomen todas las medidas para el traslado de Hernández desde el complejo penitenciario de Valparaíso, donde cumple prisión preventiva a la espera del juicio oral.

En el caso del otro imputado, Francisco Silva, se determinó en su informe psiquiátrico que sí está en condiciones mentales óptimas para enfrentar a la Justicia.

“En una conversación ella me decía que ‘este huevón se tenía que morir’ y mis voces decían ‘es verdad’. Ella me decía ‘así me voy a quedar con pensión, tú te llevas bien con mis hijos’, entonces lo hicimos”.

“Un día ella lo drogó con quietapina y clonazepan y así le cortó un brazo, luego ella me mandó una foto por WhatsApp y me dijo que Nibaldo estaba listo, ahí yo entré porque estaba a tres cuadras”, dice el escrito.

Lo anterior forma parte del relato de Silva, según consta en su informe psiquiátrico.