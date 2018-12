Director del Senda y el alto consumo de marihuana: "Los padres han sido una víctima más de esta posverdad"

El director del Senda, Carlos Charme, desmenuzó el Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar con La Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Uno de los datos arrojados es que 1 de cada 3 estudiantes entre 8º básico y 4º medio ha consumido marihuana en el último año, ubicando a Chile como el primer país de América en el consumo de esta droga en la población escolar con un 30,9%.

“Nos situamos no solo primeros en América, sino que por muy lejos primeros en América”, dijo preocupado Charme.

“Nosotros creemos que la información que se está dando a la opinión pública no está basada en la evidencia, no está basada en la información real, veraz y oportuna, y muchas veces esta se basa en la opinología o en el imaginario público, y eso no puede ser”, añadió.

“Los padres han sido una víctima más de esta posverdad”, aclaró el director del Senda, “de querer decir que la marihuana no hace daño a la salud, que es casi como una lechuguita, una cosa natural que se da y que al final de cuenta no hace daño a la salud”.

La autoridad también aprovechó de alertar el gran consumo de tranquilizantes sin receta en los jóvenes, el cual supera a la pasta base y cocaína. “El 80% de los niños y adolescentes reportan que esos tranquilizantes lo han adquiridos dentro de su casa o por un familiar”, alertó.

Revisa la entrevista a continuación: