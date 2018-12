Centro de Estudios de la UC lidera estudio que revelará realidad de niños migrantes en Chile

Cuatro instituciones pondrán sus conocimientos y habilidades a disposición de un estudio que intentará dibujar la realidad de niños y adolescentes migrantes tanto en el norte de Chile como en la Región Metropolitana.

Se trata del “Estudio exploratorio de caracterización de niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias en las regiones de Antofagasta y Metropolitana” para el cual la mañana de este miércoles se firmó el convenio entre el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica, Unicef Chile, Fundación World Vision y Fundación Colunga.

El objetivo del estudio es explorar el estado de la inmigración infantil a fin de caracterizar a los niños, niñas y adolescentes en el contexto migratorio de América Latina y el Caribe en Chile y sus condiciones respecto a vulneración de derechos, factores de riesgo específicos y su acceso al sistema de protección social.

Al respecto, el investigador del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, Pablo Carvacho, explica que “a través de una metodología innovadora, la idea es visibilizar una realidad cada vez más presente en Chile. Partiendo de datos administrativos y oficiales se buscará profundizar en aquellos aspectos no visibles ni oficiales, para adentrarnos en la realidad de la infancia que migra y su recepción por parte del Estado chileno”.

El representante de Unicef Chile comenta que “los niños y niñas migrantes son ante todo niños, independiente de su situación migratoria y su lugar de origen”, por lo tanto “este estudio permitirá tener un diagnóstico y caracterización en profundidad de las condiciones de integración de los niños y niñas en situación migratoria, permitiendo con ello abogar por su interés superior”.

“La migración es un fenómeno que se ha instalado y es necesario tomar en consideración cómo afecta a niños y niñas”, dice Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga. Añade que esta investigación “permitirá aportar evidencia y datos confiables a los programas sociales y a las autoridades, para generar soluciones que respeten los derechos y promuevan el bienestar integral de los niños y niñas que llegan a nuestro país”.

“La niñez migrante es una niñez que tiene doble vulnerabilidad. Uno es su condición de ser niño y además de tener una condición adicional (de no ser del país o no tener padres que no son del país), eso le da una condición de factor de riesgo y queremos entender cuál es su problemática para poder compartirlo a la sociedad civil, al Estado”, finaliza la directora de World Vision Chile, Sandra Contreras.