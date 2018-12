Los traumas del Rafa Araneda tras ser víctima de la delincuencia

Nadie ha quedado indiferente al simulacro de asalto (no informado) en una sucursal bancaria de Linares. Alrededor de una hora y media estuvieron retenidos los funcionarios, apuntados con armas de fuego reales, en medio del pánico.

El hecho provocó la desvinculación de 2 empleados y las reacciones de muchos. En medio de este escenario, Rafael Araneda recordó en La Mañana de Chilevisión lo que vivió cuando fue asaltado en su casa mientras estaba con su familia.

“El hecho que te encañonen es muy violento, por eso entiendo muy bien a la gente que se siente vulnerada en sus espacios de paz, como la casa, el trabajo, porque la calle está complicada”, dijo Araneda.

“Te pueden robar mucho pero lo que sucede en la cabeza y corazón es distinto, porque a mí me dolía la angustia, a mí me dolía el pecho, y eso que nadie me había golpeado”, dijo el Rafa, al relatar los traumas que le dejó el asalto a él y también a su familia.

De hecho, sus hijas tuvieron que ir a terapia: “Una de mis niñas fue a los días, y otra al tiempo, y ella sola lo pidió porque le afectó después. Por ejemplo, estudios. Estudiaba y se pasaba la película del robo, entonces le afectaba de manera importante su vida diaria”, aseguró Araneda.