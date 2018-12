Carabinero que grabó a Gope por muerte de Catrillanca: "Nos dieron la espalda"

Lester Figueroa (29) es uno de los 10 carabineros dados de baja tras el crimen de Camilo Catrillanca. Su expulsión fue por grabar a su compañero del Gope Carlos Alarcón al interior de la comisaría en que cumple prisión preventiva por el homicidio del joven mapuche.

En conversación con La Tercera desclasificó cómo se viven estas horas en la zona roja de La Araucanía, luego de que -según dice- “el Alto Mando nos diera la espalda”.

“El general director Hermes Soto dijo que Carlos (Alarcón) ‘no era un niño y que no podía ser presionado por nadie’ para mentir. Eso no es así, y el general director lo sabe. Carabineros es una institución obediente y no deliberante; él recibió órdenes del abogado y de su jefe directo y, en esas circunstancias, hizo lo que cualquier carabinero haría. Si no cumplía lo que le ordenaban, igual lo iban a perjudicar. Acá necesitaban un par de culpables y esos fueron los Gope a quienes el Alto Mando les dio la espalda, sin esperar la investigación”, afirmó Lester Figueroa.

El exfuncionario del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) dice que “le duele” que lo hayan sacado de Carabineros, pero asegura que “no se arrepiente” de haber filmado el video. “La intención nunca fue perjudicar la imagen de Carabineros, sino era un acto de apoyo a los comandos, un video solo dirigido para los Gope del país que alguien filtró. Jamás habría pensado en perjudicar la imagen institucional, porque siento un profundo respeto por todos los que se sacan la mugre en la calle, los carabineros de verdad”, dijo a La Tercera.

Respecto de los cuatro Gope formalizados por el crimen de Camilo Catrillanca, indica que la grabación del video “no fue un acto planificado, yo ingresé a ver a Carlos, era la segunda vez que iba ese fin de semana, y me dijo que quería grabar un video para los Gope del país y así poder agradecer la ayuda que ellos estaban organizando. El Gope es como una gran familia, y en estas circunstancias actuamos de esta forma. ¡Quién más que nosotros sabemos todo lo que se arriesga por pura vocación! siguiendo los lineamientos que nos enseñan: actitud, aptitud, juicio y disciplina”, explica Figueroa.

El exoficial también se refiriere al asesinato del comunero, y cree que “vieron riesgos y como profesionales tuvieron sus motivos para usar sus armas, pero todos ellos son buenas personas, buenos carabineros, que nunca habrían querido perjudicar a un civil”.

“Hay que entender algo: el Gope es la primera línea de fuego en cualquier procedimiento de alto riesgo. Su misión es evitar que si vienen una o varias personas disparando o un vehículo en contra se pueda poner en riesgo la vida de inocentes o del personal policial que participa del operativo. Mire, es como si en Santiago un carabinero le pide a un auto que pare, que reduzca la velocidad y ese auto no lo hace y amenaza con dañar a un tercero o al propio carabinero, es evidente que el policía va a disparar, no con la intención de matar a la persona que va adentro, pero sí para controlar la situación y detener el vehículo”, puntualizó.