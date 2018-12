Jorge Atton: "Los mapuches sienten que no han sido apoyados como a los inmigrantes”

El nuevo intendente de La Araucanía, Jorge Atton, dice que si bien no se ha hecho de forma pública, se encuentra en un diálogo permanente con el pueblo mapuche y asegura que tiene ancestros indígenas.

“Por el lado de los Palma hay ancestros mapuches, porque son de Gorbea. Y tengo unos sobrinos por el lado Atton que son casados con familia mapuche”, respondió en entrevista con El Mercurio.

Pero más allá de sus raíces, el ex subsecretario de Telecomunicaciones, del primer gobierno de Sebastián Piñera, sostiene que “ellos sienten y tienen toda la razón, que no han sido apoyados como a los inmigrantes, o las forestales”. Su crítica es que a las forestales se les entregó, independientemente del tema de los territorios, un incentivo para el subsidio, para plantar. Y sienten, dicen: “mira, a nosotros no nos dan incentivo y somos dueños de la tierra”.

En este sentido cree que “se cometió el error de devolver la tierra sin entregar capital de trabajo ni capacitación. El modelo hay que cambiarlo, y eso es lo que está haciendo el Gobierno”.

Respecto de si hay o no terrorismo en la zona, Atton indica que “efectivamente, hay hechos de carácter terrorista. Y están tipificados así. Pero lo único que te puedo decir es que el pueblo mapuche no es terrorista, esos son gente con otros intereses”.

“El Plan Araucanía engloba tres grandes acciones: la primera, es resolver el problema histórico de la integración total del pueblo mapuche, haciendo lo que significa reconocimiento constitucional, un ministerio de pueblos indígenas y todo lo que significa eso. Hablar de que ha fracasado cuando nunca ha empezado, es bastante anticipativo”, asegura respecto del Plan Impulso.

En tanto explica que el segundo eje “es hacer un plan de desarrollo social y económico, que significa: hagamos un plan a 8 años de inversiones de largo plazo, estatales, privadas y extranjeras. Y el tercer eje es reestructurar y mejorar la seguridad en La Araucanía. Y eso fue lo bueno de la reunión del Senado. Todos los estamentos tomaron esto como una política de Estado respecto del primer punto, porque claramente es un acuerdo político y es un tema que no solamente se va a resolver por La Araucanía, se va resolver para todos los pueblos indígenas en Chile”.