Paro portuario: Alcalde Sharp pide un actuar más "enérgico" por parte del Gobierno

En entrevista con Estado Nacional, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, habló acerca del paro portuario que mantienen los trabajadores eventuales en una movilización que este domingo cumple un mes.

El objetivo del paro tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales en este sector y este sentido Sharp manifestó que “el conflicto se ha extendido innecesariamente por dos grandes razones”, las que se relacionan, en primer lugar, con la “intransigencia” de los concesionarios y también acusó al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera de “falta de claridad” para poder generar condiciones de diálogo entre las partes que están involucradas en este conflicto.

“Si no existe voluntad particularmente de TPS, pero también un actuar mucho más enérgico del Gobierno, esto va a seguir extendiéndose. Yo hace poco le solicité al Presidente Piñera que interviniese, una intervención de carácter político y naturalmente dentro del marco de la ley”, comentó el alcalde, asegurando que, por el momento, no ha recibido respuesta por parte del Mandatario.

Para el jefe comunal, otra opción sería terminar con la concesión y, en ese sentido, apuntó que más allá de las movilizaciones “el problema de fondo es que en materia portuaria tenemos poco Estado, tenemos un Estado débil; tenemos empresas portuarias que no tienen todas las capacidades, tenemos una relación ciudad puerto sumamente compleja”.

Además, aseguró que “la situación laboral que detona este conflicto no solamente está en Valparaíso, sino que está presente en todos los puertos. Algunos lo han resuelto de una determinada manera, Valparaíso todavía no lo ha resuelto, entonces me parece que hay una situación es sumamente delicada y expresa un problema más de fondo”.