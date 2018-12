Tráfico de inmigrantes: Comisiones de RR.EE. consideran "gravísimas" las acusaciones

“Invitaría a Cancillería a ver el tenor de las acusaciones. Debiera proceder a sacarlos de manera inmediata, sería una buena señal, independiente de la presunción de inocencia y que ellos puedan luego puedan ser reubicados si se comprueba su inocencia”.

Así de drástico es Pablo Vidal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados al ser consultado por Emol por la investigación que hay contra los cónsules Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias.

De acuerdo a la información conocida esta mañana, ambos fueron acusados por tráfico ilegal de inmigrantes y según La Tercera, están siendo investigados por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, de Santiago.

Si bien la investigación se inició hace tres años, podrían ser imputados el próximo 11 de enero.

Para Vidal, militante de Revolución Democrática, “que hayan un par de personeros que sean investigados por irregularidades o delitos, ensucian el prestigio que tiene el cuerpo diplomático chileno, es grave. No es el primer antecedente preocupante al respecto. Hemos visto este año la no firma del Tratado de Escazú, ahora lo del Pacto migratorio”. “¿Deben ser removidos? Por supuesto. Sin lugar a dudas, en Chile hay presunción de inocencia, pero si se prueba culpabilidad no sólo deben ser desvinculados, sino que cumplir la condena que establezca el sistema judicial”.

Por su parte el diputado PS Jaime Naranjo, también miembro de la Comisión, señaló que si se comprueba, “vendría a ser la gota que rebalsó el vaso en materia de migraciones del Gobierno. El hecho que funcionarios de la Cancillería estén involucrados en asuntos ilegales y cobrando plata para entregar visas a ciudadanos extranjeros es de la mayor gravedad”. El diputado socialista apuntó que “esto mismo refuerza lo importante que es firmar el Pacto migratorio, porque justamente que pretende evitar situaciones como las que estamos tomando conocimientos. Que a través de situaciones irregulares se quiera permitir la migración”.

Mientras que José Miguel Insulza, integrante de la Comisión de RR.EE. del Senado, consideró que “me parece que sería grave. Pero primero hay que demostrarlo. Constituiría un delito, no recuerdo ningún precedente en la diplomacia chilena sobre esto”. El ex canciller es cauto y dijo a Emol que “me imagino que habrá un sumario rápido y tendrán que salir, pero no quiero hacer ninguna apreciación previa hasta que no conozca la evidencia. Después del 11 de enero sabremos qué pasa con el juicio. Hasta que se demuestre su culpabilidad, vale la presunción de inocencia, no saquemos conclusiones prematuras, veremos qué es lo que pasa”.

Finalmente, el senador UDI Iván Moreira comentó que “me parece que en este tipo de situaciones, en el Gobierno del Presidente Piñera hay tolerancia cero, no se va a permitir. Pero hay que precisar que estas cosas ocurrieron durante el gobierno anterior y hoy día este es un caso judicial en donde los tribunales tendrán que sancionar”.