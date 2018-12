Diputados de Chile Vamos piden seriedad por violencia en conflicto portuario

Los diputados de Chile Vamos, María José Hoffmann (UDI) y Andrés Celis (RN), hicieron un llamado este martes al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, a la Empresa Portuario de Valparaíso, su concesionario TPS, los portuarios y parlamentarios, a retomar el diálogo y “terminar a través de la conversación con el conflicto portuario”, que ya lleva 31 días de movilización.

La diputada Hoffmann señaló que “tiene que haber un punto final”, con respecto a los hechos de violencia que han significado la movilización de los trabajadores portuarios.

“Los hechos de violencia que hemos visto en el puerto de Valparaíso son gravísimos, y hay que defender a todos los trabajadores, no solamente a un grupo. Aquí hay trabajadores que trabajan en negocios, que viven del turismo, en hoteles, en restaurantes, que también están viendo mermada su situación. No se puede conducir una ciudad con violencia, avalando este tipo de situaciones”, agregó.

La parlamentaria gremialista recordó que “acá hay un tema puntual entre privados que tiene efecto público, porque es una concesión pública y está teniendo efectos en el orden público. Pero precisamente hay que ser muy cuidadoso, porque los efectos que tiene cuando tenemos la figura de los contratos, en este caso de los trabajadores eventuales, este Congreso debiera legislar en esa materia, pero no a través de amenazas como se está haciendo hoy día. Las reglas del juego no se cambian de un día para otro. Da lo mismo quienes son los operadores, lo que interesa es que se cuide a la ciudad de Valparaíso, y no se está cuidando a la ciudad, se está protegiendo sólo a un grupo de trabajadores, que además están actuando con una violencia que no corresponde”.

Por su parte, Celis hizo “llamado a la seriedad al alcalde Sharp. Si no hemos estado junto a él en la conferencia de prensa que realizó (este martes en el Congreso junto a parlamentarios de diversos sectores) es porque no avalamos los actos de violencia, no puede ser que mediante un twitter haya dicho que esta escalada de violencia haya sido por actos del Gobierno y de Carabineros. Con ese lenguaje es imposible poder darle término a las situaciones tan lamentables por las que está pasando la ciudad de Valparaíso, que está afectando a los portuarios, al puerto, a los porteños y las porteñas”.

“Lo que queremos señalar es que también estamos con el conflicto en el puerto y que se llame al diálogo a todos sin excepción”, subrayó el diputado de RN.

Ambos concordaron en que la solución al conflicto podría pasar por la promulgación de una ley corta para Valparaíso, pero “es una vergüenza que se esté amenazando con violencia, si no se cumplen ciertas condiciones”.