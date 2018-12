Ex Gope imputado por el asesinato de Catrillanca: "No sé por qué le disparé"

El ex sargento del Gope, Carlos Alarcón, realizó una declaración el 3 de diciembre ante la Fiscalía de La Araucanía, sindicado como el autor del disparo que mató al joven comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Según reveló La Tercera PM, el ex funcionario señaló en esa oportunidad que “yo le disparé al tractor, pero nunca tuve la intención de lesionar o matar a las personas que estaban en el tractor”.

“Yo me enfrenté con el tractor, le grité que se detuvieran pero no me hizo caso. Se dio vuelta y le disparé. Realicé los disparos desde cerca, calculo unos 20 metros. Los disparos los efectúe cuando el tractor ya se había dado vuelta. Pude haber disparado cuando tuve al tractor de frente, pero mi intención era que se detuvieran, por eso hice los disparos”, precisó Alarcón.

“Les grité varias veces que se detuvieran, pero no lo hicieron. La adrenalina, el celo policial me hizo ir más allá de lo necesario, no sé por qué le disparé, no sé explicar qué pasó en ese momento. Estoy muy arrepentido por lo que pasó. Además me acuerdo de haber visto con mucha claridad al joven que iba sobre el tractor y nunca le quise disparar, mucho menos herirlo o matarlo”, agregó en su declaración.

Alarcón también afirmó que “desde el primer momento tuve la intención de aclarar lo que había pasado (…) Cuando salimos del procedimiento teníamos que dirigirnos a la Fiscalía de Collipulli por orden del fiscal. Sin embargo, nos enviaron a Pailahueque donde mantuvimos una reunión con mi mayor Valdivieso y el asesor jurídico Cristian Inostroza”.

Más adelante en la reproducción de la declaración, el imputado indicó que “que al momento de encontrarnos con el tractor sentí disparos a lo lejos, pero no hubo una situación de enfrentamiento”.