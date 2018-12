PDI y SENAMA lanzan campaña para evitar estafas a adultos mayores en Navidad

A propósito de Navidad y Año Nuevo, donde se realizan una serie de transacciones por Internet y giros de dinero desde cajeros automáticos, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana y el Servicio del Adulto Mayor (Senama) iniciaron una campaña para evitar que los adultos mayores sean víctimas de delitos que se producen en este contexto.

En ese sentido, el jefe de la Bridec Metropolitana, subprefecto Cristián Lobos, explicó que el sentido de esta campaña “es reforzar las recomendaciones respecto de cómo evitar los delitos asociados a la utilización de cajeros automáticos y compras con tarjetas de crédito que realizan los adultos mayores en estas fiestas de fin de año”.

Respecto de las compras por Internet, algunos consejos son: ingresar directamente la dirección del banco y no utilizar buscadores; tener en cuenta que los bancos nunca solicitan información personal ni mucho menos las claves secretas; cambiar frecuentemente las claves y que no sean evidentes.

Asimismo, sobre el uso de tarjetas de crédito: comprar siempre en lugares establecidos y no perderla de vista; al realizar giros de dinero de un cajero automático, verificar que no exista algún dispositivo sospechoso y cubrir el teclado; no anotar la clave de seguridad en la tarjeta, ya que estas son secretas; revisar constantemente las cartolas bancarias para detectar cualquier movimiento sospechoso.

Gladys González, directora (s) de SENAMA, destacó la importancia de esta campaña precisando que “las personas mayores a veces son más vulnerables frente a delitos de este tipo, aunque se están familiarizando más con la tecnología, sigue siendo necesario que vayan aprendiendo para que se atrevan más y puedan hacer sus compras y transacciones con mayor seguridad”.

Cabe señala que Según Casen 2017, el número de personas mayores que utilizan Internet es de 1.061.237, lo que equivale a un 30,8% del total de personas mayores.