Tito Fernández : "Existieron las relaciones sexuales consensuadas"

Hasta la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI llegó este martes Humberto Baeza Fernández, más conocido como Tito Férnandez, para prestar declaración sobre las acusaciones que existen en su contra por delitos de abuso sexual.

El cantautor, también conocido como “El Temucano”, concurrió al cuartel policial ubicado en Ñuñoa, en compañía de su esposa, Luz Rivera, y de su abogado, Juan Carlos Sepúlveda. En el lugar, el artista estuvo declarando por cerca de seis horas.

“Conversamos un rato largo y aclaramos muchas cosas. En primer lugar, que no había una secta, porque no se condice con ninguno de los requisitos que necesita una secta. Aquí la gente iba a la reunión y se devolvía a su casa; no se capturaba a la persona, ni eso”, señaló Fernández.

El cantautor agregó que “ese fue el error que cometí y que estoy pagando muy caro. Lo reconozco: existieron las relaciones sexuales consensuadas. Nada de ritos. Esta es una cuestión de tipo personal no más, ese fue mi error. A ese nivel, a llegar a tener una relación sexual, hombre-mujer, adulto, consensuado. No hay maldad aquí. Para nada”.

Cabe recordar que Tito Fernández fue denunciado por tres mujeres que participaron del Centro de Estudios Metafísicos durante 2010, la organización cuyo “gran maestro” era Fernández.

Estas denuncias se conocieron gracias a un reportaje de The Clinic donde las tres mujeres relataron las situaciones sexuales que les tocó vivir mientras participaban en la organización.

Luego de conocerse los hechos, el Ministerio Público comenzó las diligencias para realizar una investigación de manera formal en conjunto con la PDI, razón por la que hoy fue citado a declarar el cantautor.