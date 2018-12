Diputados PPD por La Araucanía exigen la destitución de Hermes Soto

Los diputados del Partido Por la Democracia (PPD) que representan a La Araucanía, Ricardo Celis y Andrea Parra, exigieron la salida de Hermes Soto como general director de Carabineros, luego de que se conociera el video en el que se registra el momento exacto del homicidio a Camilo Catrillanca.

Para Ricardo Celis, quien también es el jefe de bancada PPD, el conocimiento del video “corroboró lo que siempre se supo, que existía un video, que nunca fue destruido, que Carabineros tenía la evidencia, que estaban los documentos y que siempre los negó, y eso es inadmisible en un Estado de derecho”.

“Es una cuestión que avergüenza el actuar de Carabineros de Chile, de sus máximas autoridades. El general Hermes Soto, si tiene una mínima autocrítica, claramente tiene que dar un paso al costado. Si él no tiene autocrítica, es el Ejecutivo quien debe hacerle ver que no es posible su permanencia en estas condiciones”, añadió Celis.

Además, Celis indicó que “el ministro del Interior (Andrés Chadwick) también tiene responsabilidades, cuando vino acá, el siempre señaló él no tenía conocimiento o que no existía este documento. Lo que queda claro, es que él no tiene control sobre Carabineros o que Carabineros sencillamente le está mintiendo todos los días, y eso no es posible para un ministro del Interior”.

El parlamentario no descartó proponer una acusación constitucional contra Chadwick, pero recordó que “para eso se requiere mayoría. Para no engañarse, hay un tema político de por medio, y aquí esperamos que la DC y el PR nos acompañen en esta decisión porque para levantar una acusación constitucional se necesitan mayorías”.

Por su parte, la diputada Andrea Parra afirmó que “iertamente el caso de Camilo Catrillanca nos sorprende día a día, no paramos de tener noticias distintas, de develar verdades ocultas. No me imagino un momento más complejo para el gobierno que este que negó sistemáticamente la existencia de imágenes respecto del caso comunero mapuche”.

“Tenemos una contradicción a la versión sostenida por el ministro Chadwick y el general Hermes Soto, lo cual pone en entredicho el liderazgo de la institución respecto al general de Carabineros y por supuesto, las intenciones y el conocimiento de esta situación del ministro del Interior. Hoy día hay una situación crítica que el gobierno debe explicar”, concluyó la legisladora.