Ministra Hutt pidió a portuarios y a la concesionaria no ser intransigentes

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, solicitó a los trabajadores portuarios eventuales y a la concesionaria TPS dejar las intransigencias a un lado y volver al diálogo, en especial cuando el país requiere del funcionamiento de los puertos en temporada de exportación de frutas.

“Pedimos la mayor de la responsabilidad, además de abandonar las posiciones de intransigencia, tanto a la empresa como a los trabajadores. Hay ofertas sobre la mesa que son, a nuestro juicio, razonables. Nosotros no tenemos un rol directo. Lo que estamos haciendo es oficios de buena voluntad para que las partes se encuentren y opten caminos. Pero no podemos tener resultados si ellos no ponen un esfuerzo para que esto termine en un acuerdo razonable”, comentó la secretaria de Estado.

Hutt, manifestó que en este caso se debe tomar en cuenta la labor de otros trabajadores de rubros como la fruta o del turismo,que han esperado un año esta temporada y que tienen también expectativas.

La ministra puso énfasis también en la seguridad pública, a fin de que la comunidad de Valparaíso vuelva a la normalidad y se cuide la integridad de las personas, puntualizando que como gobierno siguen disponibles para restablecer el diálogo.

“Creemos que la manera de avanzar es seguir con el diálogo. Nosotros volveremos a reunirnos y seguiremos haciendo el esfuerzo de lograr que las partes se encuentren y que logren un acuerdo”, sostuvo.

La personera de gobierno aseguró que el resto del puerto de Valparaíso está trabajando normalmente y que debe haber una responsabilidad económica en el resto de los puertos del país, en alusión a una posible adhesión de trabajadores portuarios a esta movilización.