Municipio de Valparaíso compensará a familia de guardia muerto en incendio

La municipalidad de Valparaíso compensará en $40 millones a la familia de Eduardo Lara, funcionario de la Corporación Municipal de la comuna, quien falleciera en el incendio ocasionado el 21 de mayo del 2016, en medio de los desmanes que se registraron tras la cuenta pública presidencial.

Tras dos años de ocurrido el hecho, el Concejo Municipal de Valparaíso, con una aprobación unánime, acordó con la familia de del trabajador una transacción extrajudicial, según lo reveló el director de Asesoría Jurídica, Nicolás Guzmán.

Según trascendió, la familia se comprometió a renunciar a todas las acciones legales, contractuales, judiciales o administrativas que pudiese ejercer en contra de la municipalidad porteña o en contra de cualquiera de sus funcionarios o dependientes, así como en contra de la Corporación Municipal de Valparaíso, que pudiesen derivar de los hechos acontecidos con fecha 21 de mayo del 2016.

Por su parte el municipio y la corporación entregarán las disculpas a la familia, en una reunión privada, como un gesto de cortesía. Asimismo, se instalará algún símbolo, placa o instrumento físico, honrado la memoria de Eduardo Lara Tapia en alguna dependencia municipal.

“Es la votación más significativa, más sentida, con más cariño y espíritu de justicia, quizás la que quisiéramos no haber realizado, pero las circunstancia llevaron a que esto fuera así. Ojalá que las responsabilidades lleguen a buen puerto, particularmente las penales. Este acuerdo es una señal clarísima de cómo la Municipalidad de Valparaíso enfrenta con cariño y determinación cuando uno de los suyos ya no está, no queremos que esto vuelva a suceder”, manifestó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Por su parte, Luis Lara, hijo del malogrado trabajador, agradeció la predisposición de la municipalidad.

“Como familia estamos cerrando un ciclo, porque ahora nos vamos a enfocar derechamente en lo que es el tema con la intendencia y la gobernación. Esperamos que esto sirva de experiencia para la comunidad, para la sociedad, esperemos que esto no se vuelva a repetir, no debiera ocurrir jamás a nadie. La memoria de mi papá descansará en paz y todo este beneficio es para una buena causa, las atenciones médicas de mi mamá y todo lo que ella necesite”, destacó Lara.