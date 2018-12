Anuncian reforzamiento policial en la provincia de Arauco y Bio Bio

La instalación de un nuevo cuartel de Carabineros en Quidico y y conversión de una unidad de la PDI en Cañete son parte de las medidas que tomó la Subsecretaria de Interior para reforzar la seguridad pública en la provincia de Arauco.

Así lo anunció el diputado de Renovación Nacional (RN), , quien junto al gobernador de la provincia del Bio Bio, Ignacio Fica, sostuvieron un encuentro con el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla, en La Moneda.

De acuerdo al parlamentario, el gobierno anunció que a partir de enero próximo habrá un mejoramiento de la presencia policial en a comuna de Tirúa, que se ha visto afectada por ataques a policías, así como también incendiarios.

A lo anterior se sumará un cuartel de Carabineros en el sector de Quidico para “dar seguridad a esta zona de Arauco que fue tan afectada por los hechos de violencia en las últimas tres semanas”, dijo el diputado de RN.

“Además, estamos convencidos de que tenemos que mejorar la capacidad investigativa de la Policía de Investigaciones. Hay una unidad pequeña en Cañete y queremos pasarla de Bicrim a BIPE. Esto significa que habrá no sólo un aumento de dotación, sino que también de especialización. Esto es importante porque tenemos muchos casos de delitos que se han cometido en la zona, principalmente en Cañete y Tirúa, que no se ha logrado hacer una investigación efectiva que permita llevar a la fiscalía y por lo tanto a la Justicia a los responsable de estos hechos de violencia”, añadió Cristóbal Urruticoechea.

Por otro lado, se reveló que se dio inicio a estudios para ver de qué manera el Estado puede ayudar a los vecinos de la zona que se han visto afectados por hechos delictuales.

“Las familias de la provincia de Bio Bío y de Arauco sobre todo en el sector rural están viviendo momentos muy muy difíciles. Es por eso que me he acercado para contarle desde las mismas cartas que me han hecho llegar y de conversaciones que he sostenido con varias familias que han sufrido estos atentados para que el gobierno nos empiece a dar respuestas claras y concretas sobre las distintas situaciones”, sostuvo el legislador.