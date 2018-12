Castro pide incluir a enfermeras de FENASFEN en cambio de codigo sanitario

El diputado socialista y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, se reunió este miércoles con la Federación Nacional de Enfermeras de Chile (FENASFEN), quienes pidieron su apoyo para que interceda ante el ministro de Salud y las incluya en la discusión del cambio del Código Sanitario, que podría impactar en la profesión.

El parlamentario (PS) por la Región de O’Higgins, dijo que “la Federación Nacional de Enfermeras de Chile (FENASFEN), que es el cuerpo colegiado que aborda todos los problemas gremiales y laborales de las enfermeras en nuestro país y que agrupa a más de 40 mil asociadas, están muy en alerta porque el Minsal ha iniciado un proceso de discusión sobre el cambio del Código Sanitario, que con toda seguridad, va a impactar en el ámbito de acción de la profesión de las enfermeras”.

El legislador socialista, agregó que “esta federación no ha sido incluida en la convocatoria. Nos han pedido y he acogido como presidente de la Comisión de Salud, intermediar, para que el ministro de la cartera, Emilio Santelices, invite a la brevedad, no solo al Colegio de Enfermeras que ya está, sino que a la FENASFEN, que representa a la organización laboral, sindical y gremial de todos los hospitales de Chile”.

Castro, concluyó que “nos parece que es justo que ellas sean protagonistas de los cambios que se van a proponer y en todo caso, estaremos muy atentos de que si emana algún proyecto de ley de esta mesa de trabajo, obviamente, tendrá que ser analizado muy cuidadosamente en el Congreso Nacional para ver los alcances que esto tiene, sin perjuicio de que está pendiente todavía resolver la controversia que existe entre matronas y enfermeras por un dictamen anterior de la Contraloría, que nos parece fundamental que se esclarezca a la brevedad”.