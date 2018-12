Monckeberg: “Lo que pasó en el puerto de Valparaíso no puede ocurrir nunca más”

El ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, se refirió este sábado al fin del paro de trabajadores portuarios eventuales de Valparaíso, movilización que se prolongó por 35 días.

El secretario de Estado afirmó durante una actividad en la comuna de Independencia que “lo más importante es que tenemos que entender que en Chile tenemos que tener mucha más cultura de diálogo”, según consigna Emol.

Además, agregó que “Chile es un país pequeño que compite contra gigantes en el mundo y no podemos dar ventaja, y una de las ventajas que nos perjudica (…) y que no podemos seguir haciéndolo es abandonar el diálogo y generar conflictos laborales innecesarios”, según informa el citado medio.

En la misma línea, el titular del Trabajo añadió que “lo que pasó en el puerto de Valparaíso no debe ocurrir nunca más, porque ahí tuvimos 30 días con el puerto paralizado, no había verdadero diálogo, no había ni siquiera una instancia de conversación y ahí vivimos las consecuencias”.

Por lo mismo, Monckeberg hizo un llamado “en estas vísperas de fiestas de fin de año, a todas las empresas chilenas, a todos los sindicatos chilenos, a que hagamos un cambio y tengamos una cultura de diálogo”.

Cabe recordar que el acuerdo alcanzado por los trabajadores portuarios, EPV y el Gobierno consiste en un préstamo de $550 mil a pagar durante esta jornada, junto a un aguinaldo de $75.000, acordándose además la entrega de una gift card de $250 mil con fecha 24 de diciembre.

Asimismo, se entregará con fecha 10 de enero un bono de mantención de $750.000, que será entregado en dos plazos, logrando un subtotal (considerando los montos previos) de $1.625.000, lo que sumado a un bono por concepto de asistencia a un curso de capacitación de $400.000, cierra la cifra en $2.025.000.