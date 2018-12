Van Rysselberghe asegura que "la UDI no está radicalizada, está sin complejos"

La presidenta reelegida de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, no pierde el tiempo y ya analiza las próximas presidenciales para el 2022, asegurando que existe la “”posibilidad real” de que el próximo Presidente de Chile sea de sus filas. Pero también realiza fuertes dichos sobre su partido, asegurando que “La UDI no está radicalizada”.

En una entrevista con El Mercurio, Van Rysselbergue comenta que lograr el triunfo (del partido) “es un reconocimiento al trabajo que hicimos durante estos dos años. Si no hubiésemos hecho bien la pega, no habríamos podido ganar esta elección, porque nos enfrentamos a una estructura donde se apeló a los afectos, a la historia en común, a todo, a los diputados, a los ex presidentes de partido. Acá todo el establishment del partido estaba en la lista contraria“, aseguró.

Pero quizá uno de los dicho que más sorprendieron fue su enfatización sobre el partido: “No me puedo hacer responsable de lo que hacen otros. La UDI no está radicalizada, está sin complejos. Alguien que no es capaz de reconocerse a sí mismo, no es capaz de proyectarse”, relató.

“Tiene que ser un partido que mire hacia el futuro, que se haga cargo de los temas nuevos, pero que no desconozca sus orígenes“, agregó.

Entre las posibles “cartas” que visualiza Van Rysselberghe de cara a las presidenciales, se encuentra “Evelyn Matthei, Andrés Chadwick… Y tienes rostros cercanos a la UDI que marcan bien: Alfredo Moreno y Kathy Barriga”, afirma.